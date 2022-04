Det er ikke længere kun feber, hoste og tab af lugtesans, der er at finde på den officielle liste over symptomer for coronavirus.

I hvert fald ikke hvis man retter blikket mod Storbritannien, for her er listen netop blevet udvidet med yderligere ni symptomer.

Det skriver BBC.

Tilføjelserne kommer efter en lang debat og mere end to år efter, at pandemien sprang ud.

I første omgang var Storbritanniens liste af symptomer nemlig udelukkende bestående af feber, hoste og tab af lugtesans.

Men efter at tilbuddet om gratis test i landet sluttede i sidste uge, er en længere liste med symptomer nu offentliggjort, hvorunder hovedpine, nedsat appetit, diarré, forkølelse og udmattethed ligeledes er blevet anerkendt som tegn på coronavirus.

Her er de nye tilføjelser: Udmattethed

Ømhed i kroppen

Hovedpine

Ondt i halsen

Blokeret eller løbende næse

Nedsat appetit

Diarré

Utilpashed - at føle sig syg

Vejrtrækningsbesvær

Ændringerne betyder således, at Storbritanniens liste over symptomer nu er identisk med, hvad Verdenssundhedsorganisationen WHO skriver, er de officielle tegn på coronavirus.

Storbritannien har haft over 21,4 millioner smittetilfælde med coronavirus siden pandemiens start.