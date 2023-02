Lyt til artiklen

Den russiske lejesoldathær, Wagnergruppen, rekrutterer ikke længere mandskab blandt fængselsindsatte.

Det hævder i hvert fald gruppens øverste chef og bagmand Jevgenij Prigosjin torsdag på Telegram.

»Rekrutteringen af fanger til Wagners private militærselskab er stoppet fuldstændigt,« siger Jevgenij Prigosjin således i et svar til et russisk medie, som har bedt om en kommentar.

»Vi opfylder alle vores forpligtelser over for dem, der arbejder for os nu,« tilføjer Wagnergruppens øverstkommanderende.

Når det tilsyneladende sker netop nu, kan det skyldes et løbende opgør mellem Wagnergruppen og Prigosjin på den ene side og så det etablerede russiske forsvar på den anden. Det mener seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.

»Uanset hvad peger det tydeligt i retning af, at effekten af at indsætte tropper af denne type har været minimal, muligvis endog kontraproduktiv,« skriver Flemming Splidsboel på Twitter.

»Der er en stor diskussion i Rusland om værnepligten. De mobiliserede soldater – langt de fleste med en værnepligt på et år – er for ringe. Der er intet, der taler for, at ofte hardcore kriminelle – med samme værnepligt – skulle gøre det bedre. Sikkert store problemer med disciplin,« skriver Flemming Splidsboel desuden.

Wagnergruppen begyndte at forstærke sig med fanger i de russiske fængsler i sommer, og Prigosjin lovede ved den lejlighed benådning af de rekrutter, som overlevede de første seks måneder i Ukraine.

Jevgenij Prigosjin har selv afsonet ni års fængsel under sovjettiden.

Wagner har ikke på noget tidspunkt givet nogen indikation omkring, hvor mange fængselsindsatte, der takkede ja til tilbuddet om at kæmpe i den private hær mod Ukraine.

Men ifølge Reuters faldt fængselsbefolkningen i russiske fængsler mellem august og november 2022 med flere end 20.000 personer.