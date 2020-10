Den 70-årige Hagen er sigtet for drab eller medvirken til det, men han er endnu ikke blevet afhørt.

Den norske rigmand Tom Hagens tre børn tror ikke på politiets teori om, at deres mor, Anne-Elisabeth Hagen, blev dræbt i oktober 2018. De tror på, at blev bortført, da hun forsvandt for cirka to år siden, rapporterer norske medier fredag ifølge NTB.

Den 70-årige Hagen er sigtet for drab på sin hustru eller medvirken til det, men han er endnu ikke blevet afhørt.

- At politiet tror, at det er et drab, betyder ikke, at det er rigtigt. De objektive fund, som blev gjort, tyder efter min mening på, at det er langt mere sandsynligt, at der er tale om en bortførelse, skriver Hagen-børnenes bistandsadvokat Ståle Kihle i en pressemeddelelse, som flere medier citerer fredag.

Ifølge den norske tv-station TV2, som har offentliggjort hele pressemeddelelsen, har Hagen-børnene forståelse for, at det både er rigtigt og nødvendigt med en efterforskning, som også rettes mod de nærmeste i en sådan sag.

- Men det er imidlertid sådan, at mine klienter med deres viden og erfaring om både Tom og Lisbeth er overbeviste om, at Tom ikke står bag ugerningen, skriver Kihle.

28. april 2020 blev Tom Hagen anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller have medvirket til det.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø siger i en kommentar, at politiet har stor forståelse for, at sagen er en meget stor belastning for familien til Anne-Elisabeth Hagen.

Hemiø har sagt, at politiet finder det mistænkeligt, at en mand, som er set ved ægteparrets hus på overvågningsvideoer ikke har meldt sig. Hun siger også, at politiet stadig holder det for muligt, at Anne-Elisabeth Hagen blev bortført.

Vi mener, at der fortsat er grund til mistanke mod Tom Hagen, og vi tror fremdeles, at der er tale om et drab med en fingeret bortførelse. Vi har alligevel ikke udelukket, at det kan være en kidnapning med et økonomisk motiv, sagde Hemiø tidligere i denne måned til norske medier.

Mellem 30 og 40 personer arbejder stadig med sagen.

En mand i 30'erne er sigtet i sagen for bortførelse. Politiet mener, at flere personer er involveret i sagen.

Den 70-årige Hagen er ikke blevet afhørt af politiet, efter at han formelt er blevet sigtet, oplyste politiinspektøren tidligere i denne uge til Dagbladet.

Den sidste samtale mellem Hagen og politiet fandt sted 3. juni, siger hun.

Det er Tom Hagens ret ikke at stille op til afhøring, og det må vi forholde os til. Vi ønsker imidlertid en ny afhøring af Hagen, da dette er vigtigt for sagens oplysning, siger politiinspektøren.

Hagens forsvarer, Svein Holden, siger, at han råder sin klient til ikke at gå med til yderligere afhøringer.

Det er lørdag denne uge to år siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sin bolig i Sloraveien 4 i Lørenskog. Tom Hagen afviser, at han har haft noget at gøre med hendes forsvinden.

