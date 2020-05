Siden anholdelse i sidste uge har Hagens hjem været spærret af, og politiet har foretaget undersøgelser.

Den norske milliardær Tom Hagen løslades fra varetægtsfængsling. Det oplyser hans advokat Svein Holden ifølge NRK.

Tom Hagen blev for godt en uge siden sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen. Hun forsvandt i oktober 2018.

Hagen erklærede sig uskyldig og var uforstående over for sigtelsen. Han siger, at han ikke har noget at gøre med sin hustrus forsvinden.

Siden anholdelsen i sidste uge har Hagens hjem været spærret af og politiet har foretaget omfattende undersøgelser.

/ritzau/NTB