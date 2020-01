Den norske kong Harald skulle tirsdag have deltaget i åbningen af oliefeltet Johan-Sverdrup-feltet. Men det har han valgt at aflyse, oplyser det norske kongehus.

Det sker angiveligt på grund af ekssvigersønnens død, den 47-årige forfatter og kunstner Ari Behn, der tog sit eget liv første juledag sidste år.

Den norske avis VG har været i kontakt med kongehuset, som ikke ønsker at kommentere aflysningen yderligere.

I kongens nytårstale gav kong Harald også udtryk for sin sorg:

Familien efter bisættelsen i sidste uge. Foto: Heiko Junge Vis mere Familien efter bisættelsen i sidste uge. Foto: Heiko Junge

»Vi er stærkt præget af Ari Behns død denne jul. Det har varmet at opleve folks medfølelse og de tændte lys på slotspladsen,« sagde han i talen.

Kongen understregede, at Ari Behn var en vigtig del af familien.

»Vi har mange gode minder om ham,« sagde kongen.

Kong Harald har efter nytårstalen fået kæmpe ros for at åbne en snak omkring selvmord.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

»Af og til er livet ikke til at holde ud. For enkelte bliver det så mørkt, at ingenting hjælper. Ikke engang kærligheden til sine allernærmeste. Nogen ser ingen anden udvej end at forlade livet. De, som står tilbage, må leve videre. Fattigere – uden den, de elskede.«

Ari Behns selvmord var med til at skabe et tema for talen, og selvom der også blev tid til at tale om klimaforandringer, så var det ordene om selvmord, som virkelig påvirkede seerne.

Historiker Trond Norén Isaksen, der har skrevet seks bøger om kongehuset, sagde til VG, at talen hører til blandt de bedste, kongen har holdt.

Ari Behn blev skilt fra Märtha Louise for to år siden. Han efterlader sig tre børn og sine forældre.