Norges kong Harald blev for en uge siden indlagt på grund af svimmelhed. Han er onsdag blevet udskrevet igen.

Den norske kong Harald er blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo.

Det oplyser kongehuset onsdag eftermiddag.

Den 82-årige konge blev onsdag i sidste uge indlagt efter at have oplevet svimmelhed. Der skal ikke være blevet fundet nogen tegn på alvorlig sygdom hos kongen. Han er dog blevet sygemeldt i to uger.

Den norske kronprins Haakon fungerer som regent og midlertidigt statsoverhoved i Norge, mens kongen er sygemeldt.

/ritzau/NTB