Den 24-årige mand, Hadi Matar, der er mistænkt og fængslet for at stå bag et angreb på forfatter Salman Rushdie i fredags nægter sig skyldig i drabsforsøg og overfaldsanklager.

Sådan lyder meldingen fra den mistænkte under et retsmøde torsdag. Det skriver Reuters.

Det er dermed anden gang, at den mistænkte nægter sig skyldig. For allerede dagen efter hændelsen, nægtede han sig skyldig. Tidligere har den mistænkte givet et interview til den amerikanske avis New York Post.

Her sagde han, at han ikke havde regnet med, at Rushdie ville overleve angrebet.

»Da jeg fik at vide, at han havde overlevet, blev jeg vel overrasket,« siger han i interviewet, der er optaget på video fra et fængsel i Chautauqua i det vestlige New York, hvor Hadi Matar sidder.

Salman Rushdie blev overfaldet på Chautauqua Institution i fredags, inden han skulle give en forelæsning om kunstnerisk frihed.

Forfatteren blev stukket omkring ti gange og blev hastet til hospitalet, hvor han til at starte med lå i respirator.

Søndag oplyste forfatterens agent, at han ikke længere fik hjælp af en respirator til at trække vejret, men at den 75-åriges Rushdies vej mod bedring bliver lang.