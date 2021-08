Hun vejede bare 212 gram, da hun blev født – bare vægten på et æble. Men efter et år på hospitalet er den lille pige blevet udskrevet.

Pigen, hvis navn er Kwek Yu Xuan, blev født alt for tidligt på et hospital i Singapore i juni 2020. Lægerne gav hende kun en mikroskopisk chance for at overleve

Men hospitalet kunne stolt annoncere, at verdens ved fødslen mindste baby havde klaret det imod alle odds. Det skriver CNN.

Da hun blev udskrevet, vejede hun hele 6,3 kilogram – noget, der ligner en normal fødselsvægt, godt og vel.

For øjeblikket har 'Guinness rekordbog' en amerikansk pige ved navn Saybie som det mindste overlevende barn med en vægt på 245 gram i 2018.

Yu Xuan blev født ved kejsersnit bare 25 uger inde i graviditeten. Normalt fødes børn efter 40 ugers graviditet.

Efter 13 måneder på den neonatale intensivafdeling blev hun udskrevet som et aktivt barn, der viste godt humør under opholdet i Singapores National University Hospital.

De beskrev hende som en stråle af håb midt i en 'oprørsk' tid med coronapandemien.

Saybie fotograferet på hospitalet i San Diego, USA, i 2018. Foto: AFP PHOTO / Sharp HealthCare Vis mere Saybie fotograferet på hospitalet i San Diego, USA, i 2018. Foto: AFP PHOTO / Sharp HealthCare

'Vi er glade for den lille fighter og hendes familie, og vi er stolte af vores team, det støttede hende,' siger hospitalet i en post på Facebook.

Den lille pige har forladt hospitalet med kronisk lungebetændelse og forhøjet blodtryk i lungekredsløbet. Begge dele noget, hun formentlig kan komme sig over.

Yu Xuans forældre, Kwek Wee Liang og Wong Mei Ling, takkede også selv hospitalet i en udtalelse.