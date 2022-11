Lyt til artiklen

De kinesiske myndigheder har gjort deres hidtidig største indsats for at afslutte den krise, der er i landets enorme ejendomssektor.

Indsatsen, en 16-punkts plan, blev præsenteret i Beijing fredag og betyder blandt andet, at bankerne får mulighed for at forlænge forfaldne lån til ejendomsudviklere og støtte op om ejendomssalg ved at reducere udbetalingen for boliger.

»I bund og grund bad politikerne bankerne om at gøre deres bedste for at støtte ejendomssektoren,« fortæller Larry Hu, der er kinesisk cheføkonom for Macquarie Group.

Tai Wang, kinesisk cheføkonom for UBS, beskrev indsatsen som en U-vending for Kinas ejendomssektor. Sammen med andre politikker bliver der sprøjtet mere end 142 milliarder dollar – omkring en billion kroner – i den kinesiske ejendomssektor.

Redningspakken ses af mange analytikere som et signal fra de kinesiske myndigheder om, at den toårige nedtur i ejendomssektoren nu er overstået.

Problemet eskalerede sidste år, da Evergrande – Kinas næststørste ejendomsudvikler – begyndte at misligholde sin gæld. Det skabte en krise, hvor flere ufærdige boliger, der allerede var blevet solgt, blev forsinket eller helt droppet.

Det medførte, at flere vrede boligkøbere nægtede at betale deres realkreditlån i de ufærdige boliger.

Tiltagene fra de kinesiske myndigheder fik mandag aktierne til at stige med 11 procent i gennemsnit i branchen. Aktierne for Kinas største ejendomsudvikler, Country Garden, steg med hele 52 procent.