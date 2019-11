Den kendte tv-kok Gary Rhodes er død. Han blev blot 59 år gammel.

Han døde tirsdag med sin elskede kone Jennie ved sin side.

Det oplyser Rhodes-familien i en meddelelse ifølge BBC.

»Rhodes-familien kan med dyb sorg annoncere, at vores elskede mand, far og bror, Gary Rhodes, er gået bort,« oplyser familien i en meddelelse og fortsætter:

Gary Rhodes viser ordnen 'Order of the British Empire', som han blev tildelt i 2006. Foto: CHRIS YOUNG

»Familien vil gerne takke alle for deres støtte og beder om privatlivets fred i denne tid.«

Gary Rhodes var kendt fra tv-programmer som 'MasterChef', 'MasterChef USA', 'Hell's Kitchen' og serien 'Rhodes Around Britain'.

Han modtog hæderen 'Order of the British Emipre' af dronning Elizabeth i 2006 og var kendt for sin store kærlighed til det britiske køkken.

Familien oplyser ikke årsagen til Gary Rhodes' død.