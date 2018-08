Dødsstraf er ikke længere forenelig med den katolske kirkes lære, oplyser Vatikanet.

Vatikanet. I maj blev der foretaget en ændring i den katolske kirkes katekismus - en slags spørgsmål og svar om den katolske kirkes lære. I den del af teksten, der omhandler dødsstraf, er det tilføjet, at den strafform er ikke acceptabel.

Ændringen blev dog først offentliggjort torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere har det fremgået af teksten, at den katolske kirke ikke udelukker brugen af dødsstraf, "hvis det er den eneste mulige måde effektivt at forsvare menneskeliv mod en urimelig aggressor".

Det gælder dog ikke længere. I den nye tekst står, at tiden er løbet fra den holdning til dødsstraf, fordi der er andre måder at beskytte offentligheden.

- Derfor er kirkens lære, set i lyset af evangeliernes tekster, at dødsstraffen ikke længere er acceptabel, fordi den er et angreb på ukrænkeligheden og værdigheden af et menneskeliv.

I en udtalelse erklærer den katolske kirke, at den fremover vil kæmpe for udryddelse af dødsstraffen, hvor end den findes i verden.

Ifølge den katolske kirke udgør den nye position ikke et skift men en "evolution" af forholdet til dødsstraf.

- Hvis tidligere tiders politiske og sociale situation gjorde dødsstraffen til et acceptabel middel for at beskytte fællesskabet, er der i dag en forståelse af, at et menneskes liv ikke mister sin værdi selv efter have begået de mest alvorlige forbrydelser, lyder det i en udtalelse.

/ritzau/