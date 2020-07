Avantgardedesigneren, der blev 76 år, designede blandt andet vinyldragter og plateaustøvler til David Bowie.

Den anerkendte japanske modedesigner Kansai Yamamoto er død, 76 år, skriver Kyoto News i Tokyo.

Kansai Yamamoto var blandt andet kendt for at have designet stramtsiddende jumpsuits til den afdøde britiske rockstjerne David Bowie.

Avantgardedesigneren sørgede også for vinyldragter, plateaustøvler og strikkede heldragter til Bowie og Ziggy Stardust, som var rocksangerens alter ego.

Yamamoto fik konstateret leukæmi i februar og havde været indlagt siden. Han sov stille ind tirsdag omgivet af sin familie, skriver hans datter, skuespilleren Mirai Yamamoto, på Instagram.

Kansai Yamamoto blev født i Yokohama nær Tokyo i 1944.

Han blev den første japanske designer, som holdt et modeshow i London. Det skete, efter at han i 1967 var blevet hædret med Japans Soen-pris, som gives til nye talenter.

Den kollektion, som han viste frem i London, sikrede ham international anerkendelse og et mangeårigt venskab med berømte musikere som Bowie, Elton John og Stevie Wonder.

Yamamoto deltog også i modeugerne i Tokyo, New York og Paris i perioden fra 1974 til 1992, oplyser hjemmesiden for hans virksomhed, Kansai Yamamoto Inc.

Yamamoto var også arrangør af særlige events som "Kansai Super Show Hello! Russia" på Den Røde Plads i Moskva i 1993. Han stod desuden for åbningen af verdensudstillingen i Aichi Prefecture i det centrale Japan i 2005.

Designeren var stærkt præget af basara-filosofien, som har rod i en gruppe samuraier, der brød med deres tids tøjstil og traditioner. Kanzai blev kendt for sine mønstre, ekstravagante paletter og teateragtige kostumer.

/ritzau/