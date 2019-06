Zeffirelli døde i sit hjem i Rom efter lang tids sygdom, oplyser familiemedlemmer til italienske medier.

Den italienske filminstruktør Franco Zeffirelli er død, 96 år. Instruktøren, som både instruerede film, operaer og tv, døde i sit hjem i Rom efter lang tids sygdom, oplyser familiemedlemmer til italienske medier.

Filminstruktøren, som også var tidligere senator for centrum-højre partiet Forza, var berømt for adskillige film - deriblandt hans version af Romeo og Julie i 1968, som han blev Oscar-nomineret for.

Hans film "Trold kan Tæmmes" fra 1967 med Elizabeth Taylor og Richard Burton er stadig den bedste kendte filmversion af Shakespeares stykke.

Miniserien "Jesus af Nazareth" (1977) blev også anmelderrost, og bliver stadig vist hver påske i en række lande.

/ritzau/AP