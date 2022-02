Sorgen har slået ned i Indien.

En af landets mest populære sangere er søndag død som følge af covid-19-infektion. Lata Mangeshkar, der blev kaldt 'Indiens nattergal', blev 92 år.

»Ord ikke kan udtrykke, hvor knust jeg er. Den rare og omsorgsfulde 'Lata Didi' har forladt os,« skriver den indiske premierminister Narendra Modi på Twitter:

»Hun efterlader et tomrum i vores nation, der ikke kan udfyldes. Generationer vil husker hende som indbegrebet af indisk kultur, hvis melodiøse stemme havde en enestående evne til at fascinere folk.«

Mindeportrætter kan ses i Mumbais gader. Foto: FRANCIS MASCARENHAS Vis mere Mindeportrætter kan ses i Mumbais gader. Foto: FRANCIS MASCARENHAS

Samtidig er der blevet indført to dages officiel sørgeperiode i Indien, hvor Lata Mangeshka ikke mindst var kendt for at lægge sangrøst til utallige Bollywood-film gennem årtier.

Hun fik sit store gennembrud i filmen 'Mahal' i 1949, efter allerede som 13-årig at have indspillet sin første sang.

I den indiske filmindustri var hun en såkaldt playback-sangerinde: Altså mimede skuespillerne i filmene, mens det i virkeligheden var hende der sang.

»Hvordan kan man glemme sådan en stemme. Jeg er knust meget berørt over, at Lata Mangeshkar er gået bort,« skriver den kendte Bollywood-skuespiller Akshay Kunar på Twitter.

Folk samles uden for Breach Candy Hospital. Foto: SUJIT JAISWAL Vis mere Folk samles uden for Breach Candy Hospital. Foto: SUJIT JAISWAL

Det menes, at Lata Mangeshkars stemme er blevet brugt i mere end 1.300 film og i mere end 25.000 sange. Hendes musik har også været i brugt i Hollywood-film som 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' og 'Life of Pi'.

Den populære sangerinde blev indlagt på Breach Candy Hospital 11. januar, hvor hun lå frem til sin død.

En læge fra hospitalet har søndag sagt, at hun var blevet ramt af et omfattende organsvigt.

Efterfølgende har mange indere samlet sig uden for Breach Candy Hospital for at mindes ikonet, og der er desuden udstationeret store politistyrker til at holde styr på folkemængden.

Lata Mangeshkar er blevet tildelt de to største ordener, en civil person i Indien kan få, Bharat Ratna og Padma Vibushan.