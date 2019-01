Det er måske den mest kendte film-bil nogensinde – tidsmaskinen fra 'Tilbage til fremtiden'-filmene – som Doc Brown bygger af 80er-sportsvognen DeLorean.

Bilen, der blev produceret fra 1981 til 1982, har oplevet så stor efterspørgsel, at DeLorean Motor Company (DMC) nu har valgt at bringe bilen tilbage fra fortiden.

Trilogien om Marty McFly, spillet af Michael J. Fox, der rejser frem og tilbage i tiden, udødeliggjorde bilen med vinge-dørene, som nu får en renæssance, skriver The Sun.

Firmaet starter med at producere 100 moderniserede udgaver af klassikeren om året, og 5.000 spændt ventende fans har allerede skrevet sig på ventelisten til den eftertragtede sportsvogn.

Bilen på billedet er en kopi af tidsmaskinen fra 'Tilbage til fremtiden', som er en modificeret DeLorean. Foto: YOSHIKAZU TSUNO Vis mere Bilen på billedet er en kopi af tidsmaskinen fra 'Tilbage til fremtiden', som er en modificeret DeLorean. Foto: YOSHIKAZU TSUNO

Prisen på en 'ny' DeLorean kommer til at ligge på omkring 100.000 dollar i USA (650.000 danske kroner, red.), og bilen får et par opgraderinger, der skal gøre den lovlig at producere – dog uden at man går på kompromis med originaliteten.

Cheferne for det Texas-baserede firma siger, at bilen blandt andet får en mere effektiv motor med 300-400 hestekræfter fra en V6-motor, så den holder sig under grænseværdierne for partikeludledning.

Det er en seriøs opgradering i forhold til originalen, som kun havde 130 hestekræfter, hvilket den ofte blev kritiseret for.

Den får også bedre bremser, affjedring og et nyt, lækkert læderinteriør, og så får elektronikken en moderne overhaling, så den kommer ud af fortiden. Dækstørrelsen bliver også skruet lidt op, så den kan måle sig med moderne biler.

Christopher Lloyd som Doc Brown og Michael Fox som Marty McFly i en scene fra filmen 'Tilbage til fremtiden' instrueret af Steven Spielberg i 1992 Vis mere Christopher Lloyd som Doc Brown og Michael Fox som Marty McFly i en scene fra filmen 'Tilbage til fremtiden' instrueret af Steven Spielberg i 1992

Men på trods af de mange opgraderinger forbliver den en tosæders med motor bagi og baghjulstræk. Form og finish forbliver også som på den originale DeLorean, så udseendet ikke afviger udefra.

»Det er en smuk bil fra 80erne, og vi vil ikke ændre på dens facon. Vi vil ikke komme fjollede ting i den, som ikke passer til bilens stil. Der er meget pres på for at gøre det helt rigtigt,« siger Stephen Wynne, direktør for DMC.

Firmaet afventer lige nu svar fra sikkerhedschefer, der stadig mangler at bakke op om den amerikanske kongres’ beslutning om at tillade små bilfirmaer at fremstille op til 325 kopibiler om året.

Så er det store spørgsmål jo nu: Kommer man til at kunne købe en DeLorean i Danmark? Det vil tiden vise.