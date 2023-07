»Folk er besvimet under ture, og der holder ambulancer overalt udenfor.«

Den intense og ekstreme varme, der den seneste tid har braget ned over flere sydeuropæiske lande, har allerede ført til problemer – men den viser ingen tegn på at aftage.

Det skriver BBC.

Prognoserne indikerer nemlig, at det sydlige Europa vil fortsætte med at svede i næste uge.

Folk skærmer sig for solen nær Colosseum i Rom tidligere på ugen. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Folk skærmer sig for solen nær Colosseum i Rom tidligere på ugen. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Særligt Italien, Spanien og Grækenland har været ramt af en heftig hedebølge den seneste tid, og lørdag måtte det italienske sundhedsministerium udsende 'rød alarm' for 16 byer, herunder Rom, Bologna og Firenze.

Den voldsomme varme har allerede haft konsekvenser, hvilket blandt andre den 59-årige turguide Felicity Hinton, der arbejder i den italienske hovedstad, har bemærket.

»Det er altid varmt i Rom, men det har bare været konstant varmt i meget længere tid end normalt,« siger hun til BBC og tilføjer:

»Mine guidevenner og jeg er ekstremt stressede. Folk er besvimet under ture, og der står ambulancer overalt udenfor.«

Turister skærmer sig med paraplyer mod solen i Rom den 14. juli. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Turister skærmer sig med paraplyer mod solen i Rom den 14. juli. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Hedebølgen forventes at fortsætte et godt stykke ind i næste uge – og ifølge de italienske medier kan der blive op mod 48 grader på Sardinien, der er en italiensk ø.

Den italienske vejrtjeneste oplyser ifølge BBC, at Sardinien kan ende med at være i 'epicentret' for næste uges hedebølge – som er blevet døbt 'Charon', efter færgemanden, der ifølge græsk mytologi leverede sjæle til underverdenen.

Derudover ser det ud til, at hedebølgen kan sprede sig til også at række ind over Balkan.

»Temperaturerne vil nå et højdepunkt mellem den 19. og 23. juli – ikke kun i Italien, men også i Grækenland, Tyrkiet og på Balkan. Flere lokale varmerekorder inden for disse områder kan meget vel blive slået i løbet af disse dage,« siger den italienske meteorolog og klimaekspert Giulio Betti til BBC.