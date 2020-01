En dramatisk video viser, hvordan en mand i sidste øjeblik redder en hund fra at blive kvalt i sit eget halsbånd.

I søndags var en kvinde netop gået ud af en elevator med sin hund i en beboelsesejendom i Tampa, Florida, da hundens snor satte sig fast i elevatordørene.

Hunden blev i en voldsom bevægelse hevet op fra jorden og hurtigt kvalt i sit eget halsbånd, mens elevatoren fortsatte opad og strammede snoren yderligere.

Overvågningsbilleder fra lobbyen viser, hvordan lægen Mohammed Awad ser hunden blive kvalt og med det samme springer til for at fjerne halsbåndet, mens ejeren febrilsk forsøger at redde sin hund.

»Man kan i videoen se, at jeg i mit første forsøg ikke kan få det af,« forklarer han til det lokale medie WTSP News.

Selvom det ikke lykkedes for Mohammed Awad gav han ikke op.

»Jeg hoppede op igen og i fik fat i det (halsbåndet, red.) i sidste øjeblik. Hunden havde i bund og grund et eller to sekunder tilbage.«

Hunden slap fri fra den dødelige situation og kan i videoen ses falde til jorden og hurtigt løbe væk.

Kvindens, hvis hund blev reddet, er ikke blevet identificeret og Mohammed Awad har ikke set hende i lejlighedskomplekset siden.

Overvågningsvideoen har hans bror, Faris Awad, delt på Facebook med teksten: 'Min bror har reddet en hunds liv'.

Det er ikke første gang, at hunde bliver fanget i farlige situationer i elevatorer. Det samme skete for en sort skottehund i København 2001, hvilket endte langt mindre lykkeligt. Her nåede hunden ikke ind i elevatoren med sin 84-årige ejer, da dørene lukkede med snoren imellem dem.

Hunden blev kvalt ihjel, da snoren med elevatoren trak den op under loftet i stueetagen og dermed strammede halsbåndet.