Efter seks uger med faldende globale smittetal steg det samlede antal af bekræftede coronatilfælde i sidste uge på verdensplan.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mandag.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder udviklingen for »skuffende, men ikke overraskende.«

Han opfordrer desuden, til at man ikke lemper coronarestriktionerne endnu.

Smitten stiger, på et tidspunkt hvor coronavaccinerne er ved at blive udrullet, men hvor restriktioner altså også lempes i mange lande.

»Hvis lande kun sætter deres lid til vaccinerne, så begår de en fejl. Helt elementære sikkerhedstiltag er fundamentet for bekæmpelsen,« lyder det fra WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han siger mandag, at de afrikanske lande Ghana og Elfenbenskysten er blevet de første lande til at vaccinere folk som del af Covax-programmet.

WHO's Covax-program er den fælles globale indsats for at få vaccineret borgere også i fattigere lande - og ikke kun i den rigeste del af verden.

Tedros Adhanom Ghebreyesus sender også en opsang til rige lande, der indkøber massevis af vacciner uden at tænke på andre lande.

»Det er skuffende, at nogle lande prioriterer at vaccinere unge, sunde voksne med lav risiko for at blive syge i stedet for at bidrage til vaccinationen af ældre folk i andre lande,« siger WHO-chefen.

/ritzau/Reuters