Der har aldrig i nyere tid været en tilsvarende nedgang i flytrafikken som under coronakrisen, viser tal.

Coronavirussets spredning over hele verden førte til en nedgang på 53 procent i antallet af flyafgange på verdensplan i marts sammenlignet med marts sidste år.

Det viser tal fra den internationale luftfartsorganisation, IATA, onsdag.

Tallet er målt i samlet indtægt per passagerkilometer.

Der er tale om "den største nedgang i nyere tid", lyder det fra IATA.

- Marts var en katastrofal måned for luftfarten, siger IATA's direktør, Alexandre de Juniac.

- Hvad der er værre er, at vi ved, at situationen blev endnu værre i april, og de fleste tegn tyder på en langsom opgang.

De fleste lande i verden har indført restriktioner på blandt andet transport i et forsøg på at forhindre coronavirus i at sprede sig.

Det førte i marts til en nedgang i lufttrafikken på 65,5 procent i Asien, 54,3 procent i Europa og 53,7 procent i Nordamerika.

Det har ført til økonomisk krise i en lang række luftfartsselskaber. Blandt andet har SAS meddelt, at 5000 stillinger skal skæres væk.

Mange andre af de i alt 290 luftfartsselskaber, der er medlemmer af IATA, er ligeledes hårdt ramt af den bratte nedgang i efterspørgslen på flybilletter.

Tilsammen står de selskaber for 82 procent af den globale lufttrafik.

- Industrien er i frit fald, og vi har endnu ikke nået bunden, siger Alexandre de Juniac.

Også den store flyproducent Boeing har i denne uge meddelt, at den forventer at skulle skære tusindvis af arbejdspladser væk.

Allerede i februar var der en nedgang på omkring 10 procent i luftfarten rundt om i verden, da Kina lukkede store dele af landet ned i et forsøg på at inddæmme coronaudbruddet.

