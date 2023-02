Lyt til artiklen

En fængselsindsat, dømt for mord, forsøgte tidligere på måneden af flygte fra et fængsel i Bolivia ved at klæde sig ud som et får.

Det lykkedes ham også at flygte, men på en nærliggende mark blev han opdaget og ført tilbage til sin celle.

Det skriver New York Post.

Manden sidder fængslet i Chonchocoro-fængsel La Paz i Bolivia, hvor han afsoner en 15 år lang fængselsstraf.

Ifølge mediet sneg han sig forbi flere vagter og kravlede over et hegn, før han ellers begav sig afsted uden for fængslets mure.

I den forbindelse havde han blandt andet vendt sin jakke på vrangen. Tanken var, at dette træk, samt det tågede og regnfulde vejr, ville få ham til at ligne et får på afstand.

Du kan se billedet øverst på siden.

En fængselsdirektør udtaler ifølge flere medier, at sikkerhedsvagter fandt manden kravlende på en mark.

Flugtforsøget går ikke ustraffet hen, og det forventes, at manden får en ekstra straf oven i den eksisterende.