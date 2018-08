Den franske kok, kogebogsforfatter og restaurantejer Jöel Robuchon er mandag død af kræft. Han blev 73 år gammel.

Det skriver den franske avis Le Figaro, der fortæller, at han døde i Genève i Schweiz.

Robuchon var den kok i verden, der har fået flest Michelin-stjerner - hele 32 blev det til. Han har stået i spidsen for gourmetrestauranter i det meste af verden - heriblandt Bangkok, Bordeaux, London, Monaco, Paris, Singapore og Tokyo.

Med sin restaurant Atelier har han vundet stort set alle de priser, der er at vinde i fransk gastronomi. Ifølge nyhedsbureauet AFP er han også den kok med flest af de eftertragtede stjerner. Han er siden midten af 1980erne blevet omtalt som Frankrigs bedste kok, og han blev vidt berømt for sin perfektionisme og sin nytænkning. I den brede franske befolkning blev han også kendt som tv-kok sidst i 1990erne.

Foto: Valery HACHE Vis mere Foto: Valery HACHE

I 1976 blev han udnævnt til en af sit fags bedste i Frankrig. Spiseguiden 'Gault et Millau' kårede ham i 1990 til århundredets kok og blev særlig berømt for sine retter med kartoffelmos. Derefter fulgte en michelinstjerneregn, der ikke blev mindre, da han udvidede sin restaurant og opbyggede et imperie af gourmetrestauranter verden over.

Jöel Robuchon blev opereret for kræft i bugspytkirtlen for over et år siden. I forbindelse med sygdommen solgte han sine virksomheder til en investeringsfond.