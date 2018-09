Indbyggere i North Carolina må ikke undervurdere orkanen Florence, siger guvernør Roy Cooper.

Raleigh. Det er begyndt at blæse op langs kysten i de amerikanske delstater North Carolina, South Carolina og Virginia. De første vindstød fra orkanen Florences yderste kant kan torsdag eftermiddag dansk tid mærkes ved kysten i North Carolina.

Ifølge USA's National Hurricane Center (NHC) forventes orkanen at ramme North Carolina fredag, mens stormen vil bevæge sig ind i landet i løbet af lørdagen.

Omkring 10 millioner mennesker bor langs orkanens ventede rute, og med Florences størrelse forventes op til en meters nedbør på to dage visse steder.

Der er torsdag målt vindstød på 165 kilometer i timen i vejrsystemet. Det er et fald fra tidligere på ugen. Orkanen er også blevet nedgraderet fra kategori fire til to.

I North Carolina advarer guvernør Roy Cooper mod at undervurdere orkanen på baggrund af den sænkede styrke.

- Orkanen Florence var ikke inviteret, men nu er hun ved at være her alligevel. Mit budskab i dag er: Lad være med at slappe af, siger han på et pressemøde torsdag.

- I må ikke slappe af og sænke paraderne. Vær på vagt. Dette er en stærk storm, som kan dræbe. I dag bliver truslen til virkelighed.

