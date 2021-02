Indsatsen for at få coronavaccineret amerikanerne går ind i en ny fase, hvor apotekerne kan give stikket.

Lastbiler fulde af coronavacciner er begyndt at køre den første million doser ud til tusindvis af apoteker i USA.

Fremover skal apotekerne være med til at vaccinere amerikanerne mod coronavirus, så vaccinerne hurtigere kommer ud til de mest sårbare og udsatte.

Det er et led i præsident Joe Bidens plan om at få vaccineret 100 millioner amerikanere inden for de første 100 dage af sin embedsperiode.

I første fase af distributionsplanen sendes én million vaccinedoser torsdag ud til omkring 6500 apoteker.

I forvejen kan apoteker i USA tilbyde at give almindelige influenzavacciner.

Store detailkæder som Walmart og Walgreens, der har et apotek i mange af deres forretninger, vil fra fredag tilbyde coronavacciner til personer, der har en tidsbestilling.

Eksperter vurderer ifølge nyhedsmediet News Channel 3, at apoteker over hele USA vil have kapacitet til at administrere 100 millioner doser om måneden.

Den største udfordring er at få tilstrækkeligt med doser fra producenterne, skriver mediet.

Det har også været en udfordring at få tilstrækkeligt mange farmaceuter ansat til at give vaccinerne, skriver New York Times.

Apotekskæderne hyrer i stor stil nye ansatte til at give vaccinerne og har også tilbudt job til rekordmange farmaceutstuderende, skriver avisen.

En af kæderne, Rite Aid, forsøger at få besat over 2000 ledige stillinger på dens apoteker i hele USA.

En anden kæde, Kroger, meddelte i december, at havde planer om at hyre næsten tusind nye medarbejdere, skriver New York Times.

