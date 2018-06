Den britiske skuespillerinde Eunice Gayson er død. Hun blev 90 år gammel.

'Vi er meget kede af, at vores kære Eunice er gået bort 8 juni. En fantastisk dame, der efterlod et varigt indtryk på alle, hun mødte. Hun vil blive savnet,' lyder det på Eunice Gayson officielle Twitter-profil.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9. juni 2018

Eunice Gayson var med i den første James Bond-film 'Dr. No' i 1962 som Bond-pigen Sylvia Trench, hvor hun spillede over for Sean Connery. Det samme gjorde hun året efter, i 1963, hvor hun således medvirkede i Bond-filmen 'From Russia with Love'.

Eunice Gayson er ifølge BBC den eneste bond-pige, der har været med i to James Bond-film.

Foruden sin rolle som Bond-pige, medvirkede Eunice Gayson også i en lang række andre film og tv-serier.