Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiskfødte Anna Sorokin var midtpunktet i en svindelskandale i New York, hvor hun snød de store navne på Manhattan for omtrent en halv milliard kroner.

Pengene skulle bruges til at finansiere hendes ekstravagante livsstil.

»Vi er ekstremt tilfredse med rettens beslutning i dag om at løslade Anna Sorokin,« sagde hendes advokat, Duncan Levin, til de amerikanske medier. Det skriver Sky News.

Den 31-årige Anna Sorokin blev givet en kaution på 10.000 dollar onsdag. Hun slipper ud af fængslet, men skal være i husarrest.

Sorokin blev dømt for at have svindlet for mere end 1,5 millioner kroner. Foto: Steven Hirsch / Pool via REUTERS Vis mere Sorokin blev dømt for at have svindlet for mere end 1,5 millioner kroner. Foto: Steven Hirsch / Pool via REUTERS

»Anna er henrykt for at slippe ud af fængslet. Nu kan hun fokusere på at appellere sin forkerte dom,« sagde Levin.

Sorokins bedrifter resulterede i, at hun blev dømt skyldig i otte anklagepunkter. Det var blandt andet groft tyveri i april 2019, og det resulterede i en dom på 4 til 12 års fængsel.

Hun blev løsladt fra fængslet i februar 2021 – men hun røg hurtigt tilbage bag tremmer igen, da immigrationsmyndighen tog over.

Onsdagens dom kommer med en interessant betingelse: Sorokin må ikke deltage i, 'enten personligt eller gennem en tredje person' nogen debat på de sociale medier.

Anna Sorokin sidder i højesteret i New York. Foto: Steven Hirsch / Pool via REUTERS Vis mere Anna Sorokin sidder i højesteret i New York. Foto: Steven Hirsch / Pool via REUTERS

I årevis var hun kendt som Anna Delvey. En meget rig tysk arving med rige vaner.

Men da de første nyhedshistorier kom, blev hendes identitet betvivlet, og historien spredte sig som en løbeild.

Sorokin stjal fra de andre, mens hun foregav at have en formue på 385 millioner kroner. De 'penge' brugte hun til at snyde sig vej ind i overklassen. Hun levede et liv, hun ellers aldrig ville have råd til.

Hun blev dømt til fængsel fra 4 til 12 år. Men hun blev hurtigt frigivet, men lige så hurtigt sat tilbage bag tremmer igen.

Historien om hendes liv er blevet filmatiseret af Netflix.