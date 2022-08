Lyt til artiklen

Siden begyndelsen af året er en række personer i toppen af det russiske samfund på uhyggelig vis blevet fundet døde.

Der er tale om en række oligarker med forbindelse til olie- og gassektorerne i Rusland. Mystikken har efterfølgende bredt sig. Er Rusland i gang med en udrensning. Spørgsmålet er nok engang blevet aktuelt, da en tidligere toprådgiver for Vladimir Putin pludselig er blevet indlagt.

Men vi begynder et helt andet sted.

Mere præcist 19. april i år i den spanske ferie- og festby Lloret de Mar.

Her modtog det lokale politi et opkald fra Fedor Protosenja, søn af den russiske oligark Sergej Protosenja.

Han havde gennem hele dagen forsøgt at ringe til sin mor. Men forgæves.

I ren desperation tog han derfor fat i politiet på den catalanske feriedestination.

Da de ankom til familiens villa i det nordøstspanske, mødte der dem et grufuldt syn.

Fedor Protosenjas mor og søster var begge døde. Hugget ihjel med en økse.

I haven hang Sergej Protosenja. Død ved hængning.

Selvom der ikke blev fundet blod på Sergej Protosenja, var politiets umiddelbare dom, at den stenrige tidligere næstformand i det store, russiske naturgasforetagende Novatek havde dræbt konen og datteren med en økse og siden hængt sig selv.

Dagen før adskillige tusinde kilometer borte i Moskva gjorde russisk politi også en grufuld opdagelse.

Det skete i en luksuslejlighed i den russiske hovedstad.

Her fandt politiet den tidligere topembedsmand i Kreml Vladislav Avajev død i sin lejlighed. Ved siden af var Avajevs kone og datter. Begge dræbt med skud fra en pistol.

Politiets teori gik på, at Vladislav Avajev i jalousi havde dræbt sin familie, da konen angiveligt var gravid med en elskers barn, inden han tog sit eget liv.

Avajev havde inden sin død forbindelse til den indflydelsesrige Gazprombank.

Anatolij Tjubajs (th.) med den russiske præsident, Vladimir Putin. Tjubajs er blevet indlagt på hospitalet i Italien. Foto: Uncredited Vis mere Anatolij Tjubajs (th.) med den russiske præsident, Vladimir Putin. Tjubajs er blevet indlagt på hospitalet i Italien. Foto: Uncredited

Ligheden mellem de to sager har vakt opsigt i store dele af verden.

Og selvom der i begge tilfælde fra officiel side er tale om mord-selvmord-sager, så har de fået mistanken til at vokse.

De to sager er nemlig blot et par af adskillige makabre dødsfald blandt russiske rigmænd eller topfolk i 2022.

Det hele blev indledt i januar, hvor direktøren for gasgiganten Gazproms investeringsenhed Leonid Sjulman blev fundet dræbt på sit badeværelse i en velhaverforstad til millionbyen Sankt Petersborg. Angiveligt ved selvmord.

25. februar – dagen efter Rusland invaderede Ukraine – blev Aleksandr Tjuljakov, en topleder i Gazprom, fundet hængt i sit hjem i samme rigmandsforstad, som Leonid Sjulman boede i.

Også her slog myndighederne fast, at der var tale om selvmord.

Og som om det ikke var nok, blev Jurij Voronov, en russisk oligark, der specialiserede sig i at servicere Gazproms arktiske opgaver, fundet død i selvsamme Sankt Petersborg-forstad i begyndelsen af juli måned.

Jurij Voronov blev på makaber vis fundet i sin svømmepøl. Skudt i hovedet.

Ved siden af poolen lå den pistol, som han ifølge myndighederne havde brugt til at tage livet af sig selv med.

Blandt de mere opsigtsvækkende dødsfald blandt russiske oligarker finder man mangemilliardæren og toplederen i Lukoil Aleksandr Subbotin.

Han blev fundet i en shamans hjem i en mindre by nordøst for Moskva. Angiveligt skal dødsårsagen være, at han fik hjertestop som konsekvens af at have indtaget gift fra en tudse, som skal være del af et gammelt ritual for at kurere tømmermænd.

Hver for sig kan de mange dødsfald blandt Ruslands elite anses for at være tilfælde. Men når man ser på dem samlet, har det givet anledning til bekymrede miner.

Og til Newsweek har den politiske aktivist, finansmand og Putin-modstander Bill Browder udtalt, at man skal »forestille sig det værste,« når det kommer til de mange, pludselige dødsfald.

Netop Bill Browder har et indgående kendskab til Rusland, da hans investeringsfond tidligere var blandt de største udenlandske investorer i russiske aktiver.

Blandt de seneste opsigtsvækkende sager fra den russiske top finder man Anatolij Tjubajs.

Han er tidligere toprådgiver for Putin i Kreml. Men han sagde op og forsvandt fra Rusland kort efter invasionen af Ukraine.

For få dage siden blev han indlagt på hospitalet på den italienske ø Sardinien med neurologiske problemer.

Umiddelbart er Tjubajs blevet diagnosticeret med Guillain-Barré syndrom, der er en sjælden lidelse, hvor immunsystemet angriber sunde nerver.

Alligevel er italiensk politi gået ind i sagen, da man frygter, der kan være tale om noget helt andet.