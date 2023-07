Den ekstreme og intense varme fortsætter med at bage ned over store dele af det sydlige Europa.

Faktisk er det lige nu så heftigt, at man i Italien har udsendt en 'rød alarm' i 15 byer.

Det skriver BBC.

Advarslerne dækker blandt andet over, at der også for raske mennesker er risici forbundet ved at opholde sig ude i varmen.

Førhen har man advaret om, at ældre mennesker, børn og særligt sårbare burde holde sig ude af solen.

De advarsler, der nu er blevet sendt ud, gælder de kommende dage for blandt andet populære turistområder som Rom, Firenze og Bologna, skriver BBC.

Den italienske regering råder i den forbindelse alle i de områder, der er dækket de 'røde alarmer', til at undgå at være ude i direkte sol mellem klokken 11.00 og 18.00, ligesom man rådes til at tage særligt hensyn til ældre eller sårbare.

Det sker samtidig med, at der forventes at blive slået potentielle rekordtemperaturer i Europa den næste uge, hvor endnu en hedebølge nærmer sig.

Den varmeste temperatur, der nogensinde er registreret i Europa, var ifølge BBC 48,8 grader på Sicilien, som blev målt i august 2021.

Prognoserne tyder på, at lignende niveauer muligvis kan nås den kommende tid.