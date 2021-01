Phil Spector, der blandt andet har produceret for The Beatles, er død. Han blev 81 år.

Den amerikanske musikproducer og sangskriver Phil Spector, der afsonede en 19 år lang fængselsstraf for drab, er død.

Det oplyser fængselsmyndighederne i den amerikanske delstat Californien ifølge nyhedsbureauet AFP. Phil Spector døde efter smitte med coronavirus. Han blev 81 år.

Phil Spector sad i fængsel for drabet på Lana Clarkson, som blev fundet død i hans bolig i 2003. Først seks år senere blev han dog dømt.

Phil Spector forklarede under sagen, at der var tale om selvmord. Men han blev set gående fra sit hjem med en pistol, ligesom en optagelse kom frem, hvor Spector fortæller, at han tror, han har "slået en ihjel".

Den første retssag, hvor han var tiltalt for mordet, foregik i 2007. Den blev dog erklæret ugyldig, da juryen ikke kunne blive enige om, hvorvidt Spector skulle kendes skyldig.

Men i en ny retssag i 2009 blev han altså fundet skyldig.

Inden da havde han produceret for blandt andet The Beatles og Tina Turner.

Han begyndte for alvor karrieren i slutningen af 1950'erne, hvor han blev forsanger i bandet The Teddy Bears og opnåede stor succes med singlen "To Know Him Is To Love Him".

I 1960, hvor Phil Spector var 21 år gammel, startede han et pladeselskab og begyndte at skrive og producere sange for andre kunstnere.

Mellem 1961 og 1965 producerede Phil Spector 20 hits på top-40-listen i USA. Karrieren stagnerede herefter en smule, men i 1970 producerede han Beatles' verdenskendte album "Let It Be".

Senere producerede han også musik for Leonard Cohen. I 2013 blev en film udgivet om hans liv og drabssagen, hvor skuespilleren Al Pacino spiller hovedrollen som Phil Spector. Filmen har samme titel.

Spector fik konstateret covid-19 for fire uger siden. Han blev flyttet fra sin fængselscelle til et hospital, hvor han altså er død.

/ritzau/Reuters