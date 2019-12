A$AP Rocky blev tidligere på året dømt for vold i Sverige. Nu vil han give koncert i et af landets fængsler.

Den amerikanske rapper A$AP Rocky tilbragte en stor del af sommeren i et arresthus i Sverige. Her var han varetægtsfængslet i en sag om vold.

Nu - fem måneder senere - vil A$AP Rocky tilbage til det svenske fængselssystem. Ikke for at lade sig frihedsberøve, men derimod for at spille koncert. Det skriver avisen Expressen.

Den amerikanske rapper håber at få lov at optræde i Kronobergsfængslet - alternativt et andet fængsel i nærheden af den svenske hovedstad, Stockholm.

Han har derfor via sine juridiske rådgivere sendt en ansøgning til kriminalforsorgen i Sverige om at få lov at optræde på en af dens anstalter.

Efter en måneds varetægtsfængsling i netop Kronoberg blev A$AP Rocky løsladt i begyndelsen af august. Senere blev han kendt skyldig i vold begået mod en 19-årig mand i Stockholm tidligere på sommeren.

Dog slap han for at skulle i fængsel igen, da han fik en betinget fængselsstraf.

- Han tænker på, om der er mulighed for, at han kan optræde for de indsatte i fængslet Kronoberg eller et andet fængsel eller en anden anstalt i Stockholmsområdet, står der i ansøgningen ifølge Expressen.

Lederen af Kronoberg, Fredrik Wallin, har tidligere sagt til TT, at der ikke er noget til hinder for, at den amerikanske rapstjerne kan optræde i det fængsel, hvor han selv har siddet fængslet.

/ritzau/