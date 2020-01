Da den danske ambassadør i Iran, Danny Annan, ankom til sit arbejde søndag morgen, var der allerede store klynger af mennesker klædt i sort, der vandrede mod begravelsesceremonien for Qasem Soleimani i Teheran.

»Dem, der kom i bil eller på knallert, havde fastgjort billeder af Qasem Soleimani til dem,« fortæller Danny Annan.

Mange af dem græd, men det er ifølge ham ikke bemærkelsesværdigt.

»Det ser man ofte i sørgeperioder. Mange ser afdøde Qasem Soleimani som en martyr,« siger han.

Billede fra luften, der er taget under dagen begravelsesceremoni. Foto: OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE Vis mere Billede fra luften, der er taget under dagen begravelsesceremoni. Foto: OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE

Altså en person, der har gjort noget ekstraordinært og viet sit liv til sin religiøse overbevisning.

»Det er den største demonstration, jeg nogensinde har set i Iran,« siger han.

Ud over flere tusind billeder af den iranske general Qasem Soleimani, der fredag morgen blev dræbt i et amerikansk droneangreb, overalt i Teherans gader, så hænger der også sorte sørgeflag, som befolkningen har taget med for at understrege, at Soleimanis død har bragt dem stor sorg.

Der bliver ofte råbt 'død over Amerika' blandt de sørgende. Oplever du, at de er vrede?

Mohammad Bagheri, der er en del afg Revolotionsgarden, kysser Soleimanis kiste. Foto: - Vis mere Mohammad Bagheri, der er en del afg Revolotionsgarden, kysser Soleimanis kiste. Foto: -

»Jeg har ikke set nogen, der var vrede,« svarer ambassadøren.

Han forklarer, at det faktisk er meget normalt, at den iranske befolkning råber 'død over Amerika' og 'død over Israel', når de går på gaden i protest.

»Det er klassisk - det er der ikke noget nyt i,« siger han.

Begravelsesceremonien for Qasem Soleimani begyndte den 5. januar i Mashhad og fortsatte mandag i Teheran slutter og tirsdag i Kerman, hvor man begraver den afdøde general.