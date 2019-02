I dag torsdag er det et år siden, 17 elever og lærere blev skudt og dræbt på Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida.

Og det er historien om den dag, hvor alting gik galt.

Ikke alene havde skoleledelsen og det lokale politi siddet på ørene, da adskillige elever og forældre i to år gentagne gange havde advaret dem om den forhenværende elev Nikolas Cruz, der var psykisk uligevægtig, samlede på våben og flere gange havde talt om at 'gøre noget tosset'.

Både politiet og skoleledelsen var blevet advaret imod den forhenværende elev Nikolas Cruz. Ingen lyttede til advarslerne. Og Cruz dræbte 17 på Valentinsdag sidste år. Foto: HANDOUT - AFP Vis mere Både politiet og skoleledelsen var blevet advaret imod den forhenværende elev Nikolas Cruz. Ingen lyttede til advarslerne. Og Cruz dræbte 17 på Valentinsdag sidste år. Foto: HANDOUT - AFP

Og da den svært bevæbnede Cruz på selveste valentinsdag mødte op med to semiautomatiske våben og flere hundrede skarpladte kugler, blev tingene endnu værre - hurtigt.

For det første var den udstationerede vicesherif Scot Petersen, hvis eneste job var at beskytte de forsvarsløse skoleelever, for bange til at gribe ind.

På en overvågningsvideo, der blev offentliggjort dagen efter massakren, ser man den 63-årige vicesherif tale i walkie-talke, mens skud og skrig høres i baggrunden.

Da resten af politistyrken i Parkland efter godt ti minutter mødte op og forsøgte at følge massemorderens bevægelser, viste det sig, at skolens dyre og fintfølende overvågningsudstyr var et ukendt antal sekunder forsinket og derfor nytteløst.

Politibetjenten Scot Peterson var bevæbnet og på pletten. Men han var bare for bange til at gå ind og forsøge at stoppe massemorderen. Her ses vice-sheriffen således uden for skolebygningen, mens Nikolas Cruz indenfor dræber 17 og sårer 15. Foto: Handout . Reuters Vis mere Politibetjenten Scot Peterson var bevæbnet og på pletten. Men han var bare for bange til at gå ind og forsøge at stoppe massemorderen. Her ses vice-sheriffen således uden for skolebygningen, mens Nikolas Cruz indenfor dræber 17 og sårer 15. Foto: Handout . Reuters

Og da det skræmte politiværn langt om længe besluttede sig for at gøre deres arbejde, var 14 elever og tre ansatte døde, mens yderligere 15 var hårdt såret.

Og gerningsmanden Nikolas Cruz var tilsyneladende forsvundet.

En time senere blev Nikolas Cruz dog pågrebet. Og ordensmagten i Parkland gjorde sig klar til at forklare - eller bortforklare - deres mildest talt katastrofalt og fatalt ringe indsats.

I det amerikanske medielandskab lignede Parkland-massakren i dagevis alle de andre massemord, som USA siden Columbine-massakren i 1999 er blevet tragisk vant til.

Én af de overlevende fra Parkland-massakren hedder Emma Gonzalez. High school-eleven er blevet leder af #NeverAgain-bevægelsen. Foto: RHONA WISE - AFP Vis mere Én af de overlevende fra Parkland-massakren hedder Emma Gonzalez. High school-eleven er blevet leder af #NeverAgain-bevægelsen. Foto: RHONA WISE - AFP

High school-eleven David Hogg overlevede Parkland-massakren. Nu er han er blevet én af USAs nye ledende anti-våben demonstranter. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere High school-eleven David Hogg overlevede Parkland-massakren. Nu er han er blevet én af USAs nye ledende anti-våben demonstranter. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Men så skete der noget.

I stedet for blot at sørge og være kede af det, blev eleverne på Stoneman Douglas High School vrede. De startede bevægelsen #NeverAgain. Og i månederne, der fulgte, demonstrerede hundredetusinder af unge over hele USA for strammere våbenlovgivning og imod de politikere, der i årtier har været i lommen på våbenlobbyen National Rifle Association (NRA).

Ét år efter massakren er det dog begrænset, hvor meget #NeverAgain-bevægelsen har fået ud af sin aktivisme.

Semiautomatiske våben og dum-dum-kugler kan stadig købes frit i alle 50 amerikanske stater. Men ved midtvejsvalget i november blev adskillige unge anti-våben-politikere valgt ind i kongressen i Washington. Og mange spår, at David Hogg og Emma Gonzalez - #NeverAgain-bevægelsens to unge frontfigurer - i fremtiden vil søge politisk embede

Det var et semiautomatisk våben af typen AR-15, der blev brugt i Parkland, Florida. Foto: GEORGE FREY - AFP Vis mere Det var et semiautomatisk våben af typen AR-15, der blev brugt i Parkland, Florida. Foto: GEORGE FREY - AFP