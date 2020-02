Svenskerne fik fredag nyheden, som samtlige danskere håber, at de ikke får overhovedet. En person er smittet med coronavirus.

Men myndighederne roser den smittede kvindes håndtering af sagen, selvom hun på et tidspunkt var sammen med andre.

Kvinden landede i Sverige den 24. januar efter at have været i Wuhan, og efter hun landede skulle hun hjem til sit hus.

Der tog hun en bus til Jönköping, hvilket for de personer, der er bange for at blive smittet med sygdommen umiddelbart lyder som en dårlig nyhed.

Men Malin Bengnér, der er læge med speciale i smitsomme sygdomme mener dog, at der ikke er nogen grund til bekymring. Det forklarer hun til Aftonbladet.

»Vi hos folkesundhedsmyndighederne vurderer, at hun ikke kunne smitte andre under rejsen,« siger Malin Bengnér.

Faktisk er der meget ros til den smittede kvinde, som er i 20’erne.

Hun får ros for at reagere hurtigt og for at være meget opmærksom på smittefaren.

»Hun havde ikke nogen yderligere kontakt, siden hun kom hjem til Sverige.«

»Hun har været meget opmærksom på, hvad der skete i Wuhan, og hun isolerede sig selv, da hun begyndte at føle sig sig,« forklarer Malin Bengnér.

Hun ville ikke engang gå ned og handle ind. I stedet fik hun nogen til at efterlade varerne uden for sin dør,

Men intet er udelukket, forklarer de samtidig.

De svenske myndigheder er nu i gang med at få kontakt til de personer, som kvinden har haft kontakt med, siden hun kom til Sverige.

De mener dog, at hun har mødtes med de andre så lang tid før sygdommen, at det ikke burde være et problem.

Kvinden blev hentet af en ambulance. Det var ikke fordi, hun var meget syg. Det var fordi, hun ønskede at undgå kontakt med andre.

Det er endnu uvist, hvor længe hun skal holdes i isolation.