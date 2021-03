Lothar Wieler siger, at B117-varianten i dag udgør mere end 40 procent af coronavirus-tilfældene i Tyskland.

Robert Koch Instituttet (RKI) i Berlin, som er Tysklands pendant til Statens Serum Institut, siger fredag, at flere varianter af coronavirus spreder sig i forbundsrepublikken.

- Den britiske variant B117 kan snart være den mest udbredte i Tyskland. Det er vanskeligere at hindre dens udbredelse, siger Lother Wieler, RKI' leder.

Samtidig er der fortsat en langsom stigning i antallet af smittede.- Der er fredag registreret 10.580 nye tilfælde over 24 timer, mens der i samme tidsrum er registreret 264 nye dødsfald med covid-19.

Lothar Wieler siger, at B117-varianten i dag udgør mere end 40 procent af coronavirus-tilfældene i Tyskland. For fire uger siden var kun omkring seks procent.

- Det er forudsigeligt, at B117 snart vil være den mest udbredte variant i Tyskland. Den er mere smitsom, og det bliver dermed endnu mere vanskeligt at holde virusset nede, fordi B117 er mere smitsomt og endda mere farligt for alle aldersgrupper, siger Wieler.

RKI har siden pandemiens begyndelse registreret 2.482.522 smittetilfælde. Det reelle antal menes at være markant større, da mange infektioner ikke bliver registreret eller opdaget.

Antallet af dødsfald med covid-19 i Tysland er opgjort til 71.504.

/ritzau/Reuters