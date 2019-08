Den britiske premierminister Boris Johnsons veninde, Carrie Symonds, må ikke rejse ind i USA. Tilsyneladende på grund af et besøg i Somaliland sidste år.

Carrie Symonds ansøgte for nylig om tilladelse til at besøge staterne, fordi hun arbejder for Oceana.

Det er en miljøgruppe, der arbejder for at beskytte verdens have, ifølge avisen Daily Mail.

Man regner med, at tilladelsen blev nægtet, fordi hun sidste år besøgte Somaliland. Det er en autonom region af Somalia, som ikke er anerkendt af USA.

Premierminister Boris Johnson sidder ved siden af sin partner, Carrie Symonds, ved en komsammen for de ansatte i Downing Street nr. 10. Foto: HANDOUT Vis mere Premierminister Boris Johnson sidder ved siden af sin partner, Carrie Symonds, ved en komsammen for de ansatte i Downing Street nr. 10. Foto: HANDOUT

Hun var på besøg i fem dage sammen med sin veninde Ninco Ali og mødtes blandt andet med Somalilands selverklærede præsident, Muse Bihi Abdi, for at snakke kvindefrigørelse og forureningen af verdens have.

Hvis hun har søgt om visum til USA gennem det elektroniske system Esta, der giver indrejsetilladelse i 90 dage, bliver hun mødt med følgende spørgsmål:

'Har du rejst til eller været på besøg i Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Yemen på eller efter 1. marts 2011?'

Et ja betyder automatisk nej til ansøgningen om et visum til USA.

Carrie Symonds (i midten) sammen med sin veninde Ninco Ali under besøget i Somaliland. Vis mere Carrie Symonds (i midten) sammen med sin veninde Ninco Ali under besøget i Somaliland.

Carrie Symonds håbede på at tage til USA i stedet for at følges med Johnson til G7-topmødet i franske Biarritz, skriver Daily Mail.

At bede sin 'husbond' i Downing Street nr. 10 er ikke nogen brugbar løsning for frk. Symonds.

Da hun flyttede ind sammen med Boris Johnson, var beskeden, at 'det ikke ville koste skatteyderne en krone'.

Johnson er forøvrigt stadig gift med sin kone nummer to, Marina Wheeler. Hun er mor til fire af hans børn.