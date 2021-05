En kæmpeskildpadde, som var konstateret uddød, er dukket op igen.

Man troede, den var uddød for mere end 100 år siden. Men nu er der altså dukket et levende eksemplar af kæmpeskildpadden op igen på en lille ø.

På den lille ø Fernandina Island på Galápagosøerne er arten Chelonoidis phantasticus fundet. Det skriver The Guardian.

Galapagos nationalpark forbereder nu en ekspedition for at søge efter flere af de gigantiske skildpadder i et forsøg på at redde arten.

En kæmpeskildpadde har meldt sin ankomst, efter man troede, arten var uddød. Foto: RODRIGO BUENDIA Vis mere En kæmpeskildpadde har meldt sin ankomst, efter man troede, arten var uddød. Foto: RODRIGO BUENDIA

Kæmpeskildpadden er kendt for sit relativt bløde skjold og sin lyserøde snude. Den blev fundet af et hold forskere i 2019, der var på ekspedition på øen.

Forskerne tog dengang en prøve af kæmpeskildpadden, og det er resultaerne af den prøve, som nu er blevet offentliggjort.

»Yale University har offentliggjort resultaterne af genetiske studier samt den pågældende sammenligning med dna fra en prøve taget i 1906,« skriver Galápagos Park i en erklæring.



Der er i alt 60.000 kæmpeskildpadder fra forskellige arter tilbage, anslår data fra Galápagos nationalpark.