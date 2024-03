Beslutningen om at lukke Den Blå Lagune bunder i sikkerhedshensyn. Søndag bliver situationen revurderet.

Øget seismisk aktivitet tæt på Den Blå Lagune i Island betyder, at den populære turistattraktion er blevet evakueret.

Den har dermed været lukket for besøg lørdag, hvilket den også kommer til at være søndag.

Det står på lagunens hjemmeside.

- Grundet øget seismisk aktivitet i et kendt område et par kilometer fra Den Blå Lagune og vores urokkelige dedikation til sikkerheden og trivslen for vores værdsatte gæster og ansatte har vi iværksat en evakuering af vores område, lyder det.

Søndag vil situationen blive revurderet, og det vil blive besluttet, om lagunen kan genåbnes for gæster.

Alle personer, der har booket en tur til lagunen i weekenden, vil blive kontaktet, fremgår det desuden.

Der står på lagunens hjemmeside ikke yderligere informationer om, præcis hvor der er blevet observeret øget seismisk aktivitet forud for evakueringen.

- Vi vil fortsætte med at følge retningslinjerne tæt og følge myndighedernes anbefalinger for at overvåge begivenhedernes udvikling.

Islands Meteorologiske Kontor (IMO) skrev lørdag aften i en opdatering på sin hjemmeside om seismisk aktivitet i vandreområdet Sýlingarfell. Det ligger knap to kilometer øst for Den Blå Lagune.

Her var der kort før klokken 16 lørdag registreret seismisk aktivitet. I løbet af aftenen kom der indikationer på, at aktiviteten igen var gået i sig selv, men det er "for tidligt at erklære, at der ikke kommer et udbrud", lyder det.

Kontoret fortsætter med at overvåge det pågældende område, står der i opslaget. For nuværende antyder aktivitetens dybde ikke, at den vil bringe magma helt op til jordoverfladen.

Island strækker sig over Den Midtatlantiske Ryg, som er en revne på havbunden, der adskiller den eurasiske tektoniske plade og den nordamerikanske tektoniske plade.

Indtil marts 2021 havde der ikke været et udbrud på halvøen Reykjanes i 800 år.

Nye udbrud fandt sted i 2022 samt juli og december 2023, og senest var der så i januar igen vulkanudbrud på Reykjanes. Det har fået eksperter i vulkaner til at sige, at det muligvis er starten på en ny æra af vulkanaktivitet i regionen.

/ritzau/