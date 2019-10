Det demokratiske kongresmedlem Elijah Cummings er død i en alder af 68 år.

Elijah Cummings var en af de centrale aktører i forsøget på at få den amerikanske præsident, Donald Trump, sat for en rigsret.

Cummings repræsenterede Maryland og mere specifikt byen Baltimore i den amerikanske kongres.

Her var han formand for det magtfulde House Oversigt Commitee and Reform-organ, som blandt andet har til formål at se medlemmer af Repræsentanternes Hus efter i sømmene. Og netop derfor var han en central figur i forbindelse med en potentiel rigsret-sag mod Donald Trump.

Cummings havde som formand for udvalget som kun en af tre personer i Repræsentanternes Hus mulighed for at udstede stævninger uden en forudgående afstemning.

Ifølge en pressemeddelelse fra Elijah Cummings kontor lyder det, at kongresmedlemmet var på Johns Hopkins-sygehuset, da han gik bort.

Her var han indlagt grundet længerevarende, men endnu ikke kendte helbredsproblemer.

Onsdag skrev lokalmediet Baltimore Sun, at Cummings ikke som forventet var vendt retur efter en tur på hospitalet.