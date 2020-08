Skuespilleren med den genkendelige mustache Wilford Brimley er død lørdag i en alder af 85 år.

Han er kendt for sine roller i film som den humoristiske science-fiction 'Cocoon' (1985) og 'Absence of Malice' (1981) samt 90'er hittet 'The Firm' (firmaets mand, red.) med Tom Cruise i hovedrollen.

Amerikanske Wilford Brimley havde været syg med en nyrelidelse i to måneder op til sin død.

Ifølge hans agent døde han på hospitalet i St. George, Utah, hvor han boede. Det skriver New York Times.

Wilford Brimley fik sit gennembrud af Hollywood-legenden Michael Doglus, som var producer på filmen 'Kinasyndromet' fra slut 70'erne, hvor blandt andre Jane Fonda og Michael Douglas spiller med.

Den amerikanske filminstruktør Ron Howard roste Brimleys præstationer som skuespiller i forbindelse med filmen 'Cocoon' tilbage i midt 80'erne.

Han fremhævede, at Wilford Brimley improviserede mange af sine scener, men også var en mand, som ikke altid var helt nem at arbejde sammen med.

I interviews gennem karrieren har han ofte med ydmyghed beskrevet sig selv som blot en mand, der har været heldig at få nogle roller som skuespiller.

Wilford Brimley efterlader sig en kone og tre sønner fra sit første ægteskab.