Reynolds gennembrud kom i 1972 med filmen "Deliverance" (Udflugt med døden).

Los Angeles. Den amerikanske skuespiller Burt Reynolds er død, 82 år, skriver flere amerikanske medier.

- Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at Burt Reynolds er død. Han har kæmpet med alvorlig sygdom i flere år og tabte kampen 6. september, skriver Hollywood Life.

Skuespilleren, der var kendt for film som Smokey And The Bandit (Det vilde ræs) og som hovedpersonen i flere tv-serier, døde af et hjertestop på et hospital i Florida.

Reynolds, der spillede amerikansk fodbold på Florida State Universitet, indledte sin skuespilkarriere 1958, hvor han blev kendt i tv-serier som "Gunsmoke" og "Dan August".

Men hans virkelige gennembrud kom i 1972 med filmen "Deliverance" (Udflugt med døden), der blev nomineret til en Oscar som årets bedste film.

Reynolds blev hurtigt etableret i en rolle som et sexsymbol 1980'erne og i 90'erne. Et opsigtsvækkende øjeblik i hans karriere var da han i 1972 poserede nøgen i magasinet Cosmo.

Han spillede i de efterfølgende år med i en række populære film - deriblandt "The Longest Yard" (1974), "Smokey and the Bandit" (1977), "Striptease" (1996) og "Boogie Nights" (1997).

Reynolds var med i over 200 film- og tv-produktioner og har spillet sammen med ikoniske skuespillere som Jill Clayburgh, Dolly Parton, Goldie Hawn og Julie Andrews.

Reynolds, der efterlader sig en søn, giftede sig med skuespilleren Loni Anderson i 1988, men de blev skilt fem år senere i en af de mest forbitrede skilsmisseopgør i Hollywoods historie.

/ritzau/