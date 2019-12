Historien om det amerikanske Landbrugsministeriums brøler er gået verden rundt.

Som flere medier har beskrevet, så kom ministeriet nemlig til at skrive et fiktivt land på en liste over nationer, som USA har frihandelsaftaler med. Men ikke nok med det, så var den ikke-eksisterende handelsaftale ligefrem beskrevet i detaljer.

Fans af Marvels tegneserier og på det seneste film vil kunne nikke genkendende til den fiktive afrikanske stat Wakanda, hvor den Sorte Panter er konge.

Den udadtil fattige afrikanske nation er i Marvels univers i besiddelse af et sjældent metal, som har gjort landet alle andre teknologisk overlegne.

I tegneserie- og filmuniverset har Wakanda da også relationer med USA, men umiddelbart ingen frihandelsaftaler.

Men det har Wakanda i virkeligheden, hvis man altså skulle tro den liste, som tidligere kunne findes på ministeriets hjemmeside.

I en såkaldt drop down-menu kunne man se lande, som USA har frihandelsaftaler med. Og det var altså her, Wakanda optrådte.

Der er naturligvis tale om en fejl, som er forekommet i forbindelse med en test udført af ministeriets personale.

I en menu på det amerikanske landbrugsministeriums hjemmeside var det i en periode muligt at vælge Wakanda på en liste overhandelspartnere. Usda/Reuters Vis mere I en menu på det amerikanske landbrugsministeriums hjemmeside var det i en periode muligt at vælge Wakanda på en liste overhandelspartnere. Usda/Reuters

Men alligevel kunne man læse, at frihandelsaftalen blandt andet involverede handel med ænder, aber og mælkeprodukter, skriver BBC.

Den store brøler blev opdaget af en Twitter-bruger ved navn Francis Tseng.

Han fandt fejlen, da han var ved at ansøge om et fellowship og skulle bruge oplysninger om landbrugstariffer.

Tseng lagde efterfølgende et screendump af sin opdagelse på Twitter, hvorefter brugere og medier verden rundt begyndte at lægge mærke til den specielle fejl.

Til Washington Post forklarer en talsperson fra det amerikanske Fødevareministerium, at fejlen nu er rettet.

»Informationen om Wakanda burde være blevet fjernet efter testen, men den er fjernet nu,« siger talsmanden.

Første gang verden hørte om den fiktive stat Wakanda var tilbage i 1966, hvor landet blev nævnt i en Fantastiske Fire-tegneserie.

I 2018 kom filmen 'Black Panther' om superhelten ud. Den vandt senere adskillige Oscars ved prisuddelingen tidligere i år. Blandt andet for bedste kostumer og lyd.