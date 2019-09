Den amerikanske kystvagt har beslaglagt kokain for 1,2 milliarder kroner.

Det skete, da kystvagten tidligere på måneden opbragte en undervandsbåd i Stillehavet med næsten 5,5 ton kokain ombord.

Med i købet fik de amerikanske narkofangere også fire smuglere. Aktionen fandt sted den 5. september.

Kystvagtens kutter Valiant var på patrulje i det sydlige Stillehav, da den opdagede det mistænkelige fartøj.

The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.



More info and photos here: https://t.co/mSb28nTIzF pic.twitter.com/hS5kRVtV3f — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) 24. september 2019

Besætningen på Valiant satte straks to mindre både i vandet, og de havde mandskab om bord klar til at borde ubåden. Det skriver New York Post.

Da de kom ombord, opdagede de, at fartøjet havde over 5,4 ton kokain ombord, men de fik kun taget omkring 500 kilo med sig.

De lod resten blive, for de var ikke sikre på, at deres båd kunne klare vægten.

Den colombianske flåde kom til assistance, kort efter at amerikanerne havde bordet ubåden.

Det er usikkert, nøjagtigt hvor undervandsbåden stak til søs, men ifølge NBC News var den på vej til USA.

»Der findes ikke ord, der kan beskrive, hvad Valiants besætning føler for øjeblikket,« siger Matthew Waldron, kommanderende officer på kystvagtskibet.

»I løbet af 24 timer krydsede skibet både ækvator, og så opbragte vi en ubåd, der var fuld af narko.«