Milliardær, ejendomskonge, filantrop og kunstsamler.

Kært barn har som bekendt mange navne, og alle disse passede på Eli Broad.

Nu er den amerikanske milliardær, som var blandt de absolut rigeste i USA, død.

87 år gammel.

Eli Broad fotograferet i septemper 2015 med sin hustru, Edythe Broad. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK Vis mere Eli Broad fotograferet i septemper 2015 med sin hustru, Edythe Broad. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem Los Angeles Times.

Fredag sov han stille ind på et sygehus i Los Angeles efter længere tids sygdom.

Han skabte sin enorme formue på 6,9 milliarder dollar (ifølge Forbes, red.) på blandt andet ejendomsbyggeri og brugte en stor del af sine penge på byfornyelse og udsmykningen af Los Angeles.

Borgmester Eric Garcetti kalder ham byens mest indflydelsesrige borger.

»Eli Broad var, for at sige det enkelt, Los Angeles' mest indflydelsesrige private borger i sin generation. Han elskede denne by så dybt som nogen, jeg nogensinde har kendt,« skriver borgmester Eric Garcetti på Twitter.

Broad skabte også sit eget Broad-museum i Los Angeles, hvor man kan se hans store kunstsamling.

»Han brugte sin rigdom på at forme Los Angeles' kulturelle landskab,« siger Los Angeles Times.