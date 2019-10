Amerikansk økonomi får nu endnu et tryk på gaspedalen.

For tredje gang siden juli sænker den amerikanske centralbank, Federal Reserve, nemlig renten. Denne gang med 0,25 procentpoint.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse efter et møde onsdag i centralbankens styrekomité.

Den amerikanske økonomi er midt i et historisk langt opsving, og med rentesækningen ser fremgangen ikke ud til at bremse op lige med det første.

Dog er der krisefrygt i horisonten.

Federal Reserve pointerer nemlig i pressemeddelelsen, at en række risici stadig truer amerikansk økonomi. Det kunne eksempelvis være handelskrigen med Kina. Så med dagens rentesænkning lader der til at blive taget højde for, at økonomien kan blive presset i fremtiden.

'Selv om husholdningernes forbrug er steget i et højt tempo, er erhvervslivets investeringer og eksporten svag,' står der blandt andet.

Chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, skriver i en analyse, at han også anser rentesækningen for at sende signaler om fremtiden og centralbankens vurderinger af den amerikanske økonomis sundhed.

'En række nøgletal har siden centralbankens sidste møde signaleret, at væksten i amerikansk økonomi mærker modvinden fra handelskrigen kraftigere end tidligere.'

'Erhvervstilliden har vist betydelig svækkelse, industrien er underdrejet og jobskabelsen er heller ikke så stærk som den tidligere har været,' skriver han.

Internt hos Federal Reserve var der dog uenighed på onsdagen møde om, hvorvidt det er det rette træk at sænke renten yderligere.

Således blev rentesænkningen vedtaget med støtte fra otte ud af de ti medlemmer af bankens bestyrelse, der har stemmeret.