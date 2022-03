Siden Ruslands invasion af Ukraine for omkring en måned siden har vi oplevet markante prisstigninger i Danmark.

Men hvor det især er blevet dyrere at leve, er i Putins eget land.

Ifølge nye data fra Federal State Statistics er leveomkostningerne i Rusland efter landets invasion af Ukraine nemlig steget voldsomt, skriver BBC.

Tal viser, at prisen på husholdningsvarer, såsom sukker, i gennemsnit er steget med 14 procent i hele landet i løbet af den seneste uge.

I nogle russiske regioner er prisstigningen på sukker helt oppe på 37,1 procent.

Prisen på løg har fået den næststørste stigning i løbet af ugen. Den lyder på 13,7 procent på landsplan og 40,4 procent i nogle områder.

Derudover er prisen på bleer blevet 4,4 procent dyrere og toiletpapir er steget med tre procent.

Og noget tyder på, at både sukker og løg kan blive endnu dyrere, og at den almindelige russer skal betale en endnu højere pris for Putins invasion af Ukraine. I hvert fald ventes inflationen at blive ved med at stige i Rusland.

Deres valuta, den russiske rubel, er faldet omkring 22 procent i år, og Bank of Russia mere end fordoblede sin rente til 20 procent i marts i et forsøg på at stoppe dens valuta i at glide yderligere, skriver BBC.



I en rapport fra FN torsdag bliver der advaret om, at krigen og de stigende priser kommer til at ramme udviklingslande hårdest. Det skriver AFP.

Det skyldes de høje råvarepriser, der er sendt i vejret, som altså rammer fattigere lande, der allerede har været hårdt ramt af coronapandemien.