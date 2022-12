Lyt til artiklen

Klokken var ét om natten, da de nærmede sig.

Syv mand, alle med en Samsung Galaxy-telefon i lommen og én overordnet mission i hovedet:

At dræbe den mand, der befandt sig i huset foran dem.

Inde i huset havde manden selv opdaget den bevæbnede gruppe og straks tilkaldt politiet.

Men politiet nåede ikke frem i tide.

Kort efter trådte fire af de syv mænd nemlig ind i mandens soveværelse, tævede ham og efterlod herefter 12 skudhuller i hans krop.

Og så gjorde de som aftalt: Tog deres Samsung-telefoner op og knipsede billeder af det blodige lig.

Herefter flygtede de og efterlod mandens kone såret af skud.

Det hele var et nøje planlagt og eksekveret attentat mod Haitis præsident, Jovenel Moïse.

For det var Moïses store palæ, som de syv mænd om natten den 7. juli 2021 troppede op foran.

Og hvorfor er det så vigtigt i dag?

Fordi drabet på Haitis præsident var startskuddet til en ny tid for det lille land, og det har langtfra været positivt.

Hårdest står det til i hovedstaden Port-au-Prince.

Her er byen nemlig mere eller mindre blevet taget som gidsel af voldelige bander.

Sådan kunne BBC tidligere på måneden beskrive det, da en af mediets journalister kørte rundt i Port-au-Prince og talte med de sagesløse borgere.

Altså vel og mærke i en pansret bil, der ellers kun bruges ved frontlinjerne, når der rundt om i verden skal føres krig.

Og iagttagelserne var skræmmende.

De kriminelle bander har taget så meget kontrol over byen, at de 'normale' borgere har inddelt hovedstaden i tre zoner.

En haitianer ammer sin baby på gaden i Port-au-Prince. Hun er flygtet fra sit nabolag på grund af de voldelige bander. Foto: RALPH TEDY EROL Vis mere En haitianer ammer sin baby på gaden i Port-au-Prince. Hun er flygtet fra sit nabolag på grund af de voldelige bander. Foto: RALPH TEDY EROL

En grøn, gul og rød.

En grøn zone, hvor du kan opholde dig uden at være nervøs for din sikkerhed.

En gul, hvor du den ene dag kan gå sikkert rundt, men dagen efter kan være i livsfare.

Og så er der de røde zoner, hvor banderne er så voldsomt til stede, at man ikke skal sætte en fod der.

For det er ikke, som det er tilfældet i Danmark, hvor tilstedeværelsen af bander kan betyde, at der i ny og næ finder et skyderi sted, og hvor det yderst sjældent sker, at civile bliver ramt.

Nej, her er civile også målet.

Målet for kidnapninger.

Mellem klokken 6 og 9 om morgenen og 15-18 om eftermiddagen er bandernes foretrukne tidsrum, når det kommer til at kidnappe helt normale haitianere, der er på vej til og fra arbejde.

Herefter stilles der en løsesum til familien, og hvis den ikke bliver betalt, er det ganske normalt med grov vold, der i nogle tilfælde også ender med drab.

»De fleste ofre for kidnapninger kommer tilbage i live, hvis løsesummen er betalt. Men de har været udsat for tortur og kvinder og piger er blevet gruppevoldtaget. Mænd bliver slået og brændt blandt andet med smeltet plastik,« siger Gedeon Jean fra Haitis Center for Analyse og Research af Menneskerettigheder til BBC.

Det betyder eksempelvis, at de ansatte på det hotel, hvor det britiske medie opholdt sig, også boede privat på hotellet.

Simpelthen af frygt for kidnapninger, når de skal til og fra hotellet.

Årsagen er simpel: Efter drabet på præsident Moïse har landet været så ustabilt, at det for banderne er lykkes at tage mere og mere magt.

Det er sket gennem vold og korruption, der nu betyder, at banderne – i særdeleshed i Port-au-Prince – både kan kidnappe og dræbe, uden at de skal være nervøse for hverken politi eller domstole.