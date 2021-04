Præcis 10 måneder.

Så lang tid er det siden, den 18-årige Linda Stoltzfoos fra Lancaster i Pennsylvania gik hjem fra et ungdomsmøde i den lokale kirke.

Politiet mener hun er død, men ingen ved reelt, hvad der rent faktisk skete med den unge amish-kvinde, siden hun 21. juni sidste år forlod East Lampeter Township og forsvandt sporløst.

Videoovervågning fra området viser, at hun blev kørt væk i en rød Kia på den landevej, hvor hun gik. Senere blev hendes tøj fundet gravet ned.

UPDATE: Breaking News in Linda Stoltzfoos Homicide Investigation

Politiet var hurtigt til at fastslå, at Linda var blevet kidnappet og myrdet, og anholdt kort efter en mand i sagen.

Men først nu – præcis på dagen, hvor det er 10 måneder siden, hun blev set for sidste gang – ser der ud til at være et gennembrud i sagen.

Onsdag afslørede East Lampeter Township Police Department nemlig, at man i samarbejde med politiet i Pennsylvania og FBI har fundet et lig i et landområde i den østlige del af Lancaster County.

Sagen er omtalt i flere amerikanske medier. Blandt dem NBC Philiadelphia og NBC News.

Human remains have been found in a rural area of Lancaster County, Pennsylvania, during a search related to the disappearance of 18-year-old Amish woman Linda Stoltzfoos, who has been missing since June 2020, district attorney's office says.

Liget er endnu ikke endelig identificeret, og en retsmediciner mangler også at fastslå dødsårsagen.

Det lokale politiet understreger dog, at Linda Stoltzfoos familie er blevet underrettet om fundet.

En måned efter, at den unge kvinde forsvandt, anholdt og sigtede politiet den 35-årige Justo Smoker.

Han blev anklaget for kidnapning og drab.

We're near Beechdale Road in Bird-in-Hand, Lancaster County where fire police are stationed currently. We're seeing multiple Amish people, buggies heading in the direction of Linda Stoltzfoos' house.



MORE: https://t.co/3wbCNrLAwB pic.twitter.com/lVjGrIoDc9 — Grace Griffaton (@GraceGriffaton) April 21, 2021

Politiet fandt hans bil tæt på det sted, hvor Linda forsvandt. og hendes tøj var gravet ned i nærheden.

Efterforskerne mener også at kunne se, at det er ham og hans bil, der er på videoovervågningen, som viser kidnapningen.

Selv nægter han sig skyldig.