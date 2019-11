Politiet i La Paz affyrer tåregas for at forhindre sammenstød mellem tilhængere og modstandere af Evo Morales.

Demonstrationerne fortsætter mandag i Bolivia - dagen efter, at præsident Evo Morales trådte tilbage.

Politiet affyrer tåregas mod demonstranter i hovedstaden La Paz for at forhindre slagsmål mellem tilhængere og modstandere af Morales, rapporterer tv-stationen Todo Noticias.

Bolivia er mandag præget af usikkerhed om, hvem der leder landet efter en begivenhedsrig søndag, der endte med præsidentens afgang.

Flere ugers demonstrationer i protest mod formodet valgsvindel fik først Morales til at love nye valg, men få timer senere meddelte han, at han ville forlade embedet.

Tre mennesker er døde og hundredvis af andre såret under sammenstød i løbet af de 20 dage, demonstrationerne har stået på.

Oppositionsalliancen Comunidad Ciudadana (CC) har opfordret parlamentet til at indsætte afløsere for de ministre, der er trådt tilbage, og ikke mindst for Morales og hans vicepræsident.

Oppositionen ønsker også en dato for et valg. Her må Morales ikke stille op, mener CC.

Ifølge loven skal der udskrives valg inden for 90 dage.

Mandag har modstandere af Morales bygget barrikader i gaderne i La Paz, angiveligt for at beskytte sig mod Morales-tilhængere, som ifølge den anden fløj har plyndret butikker og påsat brande i løbet af natten.

Ud over La Paz har der været voldelige demonstrationer i byerne El Alto og Cochabamba i løbet af natten.

Der er ubekræftede forlydender om, at præsidentens bolig er et af de steder, der er blevet plyndret.

Der er usikkerhed om, hvor Morales befinder sig. Bolivianerne har ikke hørt noget til ham, siden han søndag manede rygter i jorden om, at han skulle være flygtet ud af landet.

- Jeg har ingen grund til at flygte. Det bolivianske folk skal vide, at jeg ikke har stjålet noget fra nogen, sagde Morales søndag med henvisning til de anklager om korruption, som hans modstandere har rettet mod ham.

/ritzau/dpa