Demonstranter blokerer i øjeblikket den eneste vej, der ikke er til fods, ud af den by, hvorfra man kan besøge den verdensberømte turistattraktion Machu Picchu i Peru.

Blandt de mange turister, der egentlig skulle videre fra stedet, er 20-årige Mikkel Thygesen og de tre kammerater, han er på en længere rejse med.

»Situationen er stadig uklar, men de siger, at der snart vil komme et tog. Lige nu er alt offentlig trafik blokeret,« siger han.

Protesterne føres af lokale operatører, der er vrede på regeringen for at privatisere billetsalget til den verdenskendte – og velbesøgte – turistattraktion.

Nær Machu Picchu demonstrerer vrede lokale mod regeringens privatisering af billetsalget. Foto: Privat Vis mere Nær Machu Picchu demonstrerer vrede lokale mod regeringens privatisering af billetsalget. Foto: Privat

Den 25. januar startede både lokale rejsearrangører og beboere protesterne ved at lukke butikkerne og i stedet blokere togskinnerne, hvilket forhindrer især turister i at komme til eller fra stedet, skriver flere internationale medier herunder franske Le Monde.

»Det er ikke os, de er sure på, men virksomhederne, der udnytter det. Dét, vi fik at vide i går, var, at nogen blokerer togskinnerne. Vi har også hørt, at andre skulle have sat ild til dem,« siger Mikkel Thygesen og fortsætter.

»Man kan godt mærke på stemningen, at folk gerne vil ud. Men det er ret rolige demonstrationer, hvor alt fra ældre til børn går med.«

Selv har kulturministeriet i Peru udtalt, at billetsystemet handler om bevarelse og kontrol af besøgstrømmen til det populære sted – og ikke om privatisering:

Der er lange køer til togene. Foto: Privat Vis mere Der er lange køer til togene. Foto: Privat

»Der er ingen privatisering. Vi er nødt til at sikre absolut kontrol med alle de mennesker, der kommer ind i vores citadel. Der er en risiko for, at Machu Picchu vil blive fjernet fra UNESCO's Verdensarvsliste, hvis for mange besøgende fører til forringelse,« udtaler Ana Pena, en rådgiver for ministeriet, i en pressemeddelelse.

Mikkel Thygesen og hans rejsemakkere skulle have været videre på deres tur gennem Sydamerika i går. Lige nu befinder de sig i stedet i en alenlang kø for forhåbentlig snart at kunne komme på et tog.

»De ville sende et tog, så forhåbentligt kan vi komme videre snart,« lyder det fra Mikkel Thygesen.

Machu Picchu er den bedst genopbyggede inkaby i det centrale Peru. Den er placeret på en høj bjergkam i 2430 meters højde i Perus Andesbjerge.

Byen, som er på UNESCO's Verdensarvsliste, blev opført fra omkring 1475.

Efter Machu Picchu blev udnævnt som en af Verdens Syv Underværker i 2007, har mængden af turister fået billetsalget til at eksplodere, og flere gange har man måttet lukke ned for dele af attraktionen for at beskytte den forhistoriske by.