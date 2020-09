Mindst 100.000 personer har søndag deltaget i en regeringsfjendsk demonstration i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Og det er gået vildt for sig. Politiet har anholdt flere hundrede mennesker, og videoer fra Minsk viser, hvordan politiet ikke er bange for at tage hårde metoder i brug for at stoppe demonstranterne.

Flere videoer florerer på sociale medier - blandt andet Twitter - hvor man ser, hvordan politiet går brutalt til værks mod demonstranterne.

En voldsom video er blandt andet blevet delt af en hviderussisk journalist Franak Viačorka. Den viser, hvordan sværtbevæbnede og beskyttede soldater søndag kaster sig over demonstranter, der skriger.

Please, retweet. Watch how riot police were detaining peaceful protesters in Minsk today. I am wondering if the EU/US will be brave enough to impose individual sanctions against all those involved in the violent crackdown on non-violent protesters in Belarus. pic.twitter.com/KDIMDbyFHe — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 13, 2020

Demonstranterne protesterer mod præsident, Aleksandr Lukasjenko, der har siddet ved magten siden 1994. Han blev i sidste måned genvalgt, og netop det protesterer demonstranterne imod.

Ifølge præsidentens embedsmænd vandt Lukasjenko sidste måneds præsidentvalg i Hviderusland med 80 procent af stemmerne, mens oppositionens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fik 10 procent af stemmerne.

Demonstranterne siger, at det var svindel i stor stil, og at Svetlana Tikhanovskaja burde have vundet. Sidenhen er oppositionskandidaten flygtet til Litauen, da hun er bange for, at regimet vil forsøge at tage hendes børn fra hende.

Ud over valget, er demonstranterne også utilfredse med at en protestleder - 38-årige Maria Kolesnikova - er blevet fængslet. Demonstranterne kræver hendes løsladt.

100.000 mennesker er på gaden i Minsk for at demonstrere Foto: Tut.By/ REUTERS Foto: TUT.BY Vis mere 100.000 mennesker er på gaden i Minsk for at demonstrere Foto: Tut.By/ REUTERS Foto: TUT.BY

Hun blev tidligere på ugen sat i fængsel, efter hun havde nægtet at tage imod en tvungen udvisning og revet sit pas i stykker.

Omkring 5000 demonstranter, hvoraf mange var kvinder, råbte lørdag slogans mod præsidenten i den centrale del af Minsk. Nogle slog på gryder med skeer. Andre råbte »bring vores Masha tilbage.« Det henviser til Maria Kolesnikovas øgenavn.

Politiet har taget tunge skøts med for at forsvare sig mod demonstranterne. Tut.By/REUTERS Foto: TUT.BY Vis mere Politiet har taget tunge skøts med for at forsvare sig mod demonstranterne. Tut.By/REUTERS Foto: TUT.BY

Hver weekend siden præsidentvalget har der været demonstrationer, og hver gang har flere tusinde mennesker været samlet.