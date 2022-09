Lyt til artiklen

Russere risikerer lige nu høje fængselsstraffe for at demonstrere mod regimet.

Demonstrationer mod Putin kører nu på sin fjerde dag i Rusland. Det skriver norske TV 2.

Demonstrationerne startede kort efter, at den russiske præsident onsdag morgen holdt en tale, hvor han erklærede militær mobilisering, der skulle få 300.000 russiske mænd i uniformen.

Onsdag blev 1300 demonstranter pågrebet i Rusland. Lørdag meldes der igen om demonstrationer i flere russiske byer, hvor mere end 750 mennesker indtil videre er blevet pågrebet.

Voldsomme scener viser sig i Rusland i øjeblikket. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Voldsomme scener viser sig i Rusland i øjeblikket. Foto: ALEXANDER NEMENOV

»Vores soldater dræber uskyldige folk. Det er forfærdeligt. Jeg vil hellere dø i fængsel end at gå i krig mod Ukraine – jeg vil gøre alt for ikke at blive sendt i krig,« sagde Alexi Tomsk til norske TV 2 fredag.

At demonstrere mod Putin, har aldrig været uden konsekvenser.

De mange russeres opråb er altså med livet som indsats. De risikerer både lange fængselsstraffe, men også at få stukket hvervepapirer til militæret i hånden, når de bliver arresteret, skriver mediet.

Norske TV 2 har talt med flere russere, der fortæller om kaos og panik, hvor mange flygter over grænsen og andre planlægger at rejse, så de ikke skal gå i krig mod Ukraine.

Demonstranterne angriber i disse dage både offentlige bygninger og hvervekontorer, lyder meldingerne.